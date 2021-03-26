مانشستر يونايتد بصدد اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبل سولشاير

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتمديد عقد المدير الفني للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير.

وتولى سولشاير (48 عامًا) تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2022، ويتقاضى راتب سنوي تبلغ قيمته 7.5 ملايين جنيه إسترليني.

ووفقًا لصحيفة “الميرور” البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد استقرت على تمديد التعاقد مع المدرب النرويجي لمدة 3 مواسم إضافية، نظير 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

حيث ينوي مسؤولو مانشستر يونايتد تجديد عقد سولشاير، بغض النظر عما إذا كان الفريق سيحصد تحت قيادته أي بطولة هذا الموسم أم لا، وذلك حسبما أفاد نفس التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية.

ويرى نائب الرئيس التنفيذي في مانشستر يونايتد، إد وودوارد أن الفريق يسير في الطريق الصحيح تحت قيادة أسطورة الفريق السابق.

ولا تريد إدارة الشياطين الحمر أي تكهنات حول مستقبل المدير الفني، من شأنها إعاقة الفريق عن مواصلة النتائج جيدة، وذلك من خلال تجديد عقد سولشاير بشكل رسمي، قبل الدخول في العام الأخير من العقد الحالي.

جدير بالذكر أن اليونايتد تحت قيادة سولشاير، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بفارق 14 نقطة عن المتصدر، مان سيتي، ويتواجد الشياطين الحمر في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) وتنتظره مواجهة ضد غرناطة الإسباني.

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