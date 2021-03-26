نتيجة مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022 “الدكة تنصر رونار”

تعرف على نتيجة مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بفوز المنتخب السعودي.

استطاع منتخب السعودية حسم مواجهته أمام نظيره الكويتي بـ نتيجة 1/صفر، جاء خلال الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السبي.

وسجل هدف السعودية الوحيد لاعب نادي النصر السعودي “عبد الإله العمري” في الدقيقة 70 من صناعة لاعب نادي الإتفاق السعودي محمد الكويكبي.

وبدأ منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار بتشكيلة أثارت الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”.

وتواجد في حراسة المرمى “محمد العويس” وأمامه محمد البريك وزياد الصحفي وحسان تمبكتي وعلي البليهي، وفي خط الوسط عبد الله عطيف وناصر الدوسري وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب ومحمد الكويكبي، وفي خط الهجوم صالح الشهري.

وخلال الشوط الثاني حاول هيرفي رونار تعديل طريقة اللعب فدفع بالاسمري وفهد المولد وعبد الإله العمري في الدقائق 60 و65 و68، ليتمكن من تسجيل هدف التقدم.

كما شارك في هذه المباراة نجم وسط الهلال سالم الدوسري بدلاً من سامي النجعي، وفي الدقائق الأخيرة لعب سعود عبد المجيد بدلاً من الكويكبي.

على الجانب الآخر شارك في تشكيلة منتخب الكويت كل من “خالد الرشيدي – فهد حمود – سامي الصانع – عبد العزيز بن ناجي – حمد القادف – فواز العتيبي – مهدي دشتي – عيد الرشيدي – بندر السلامة – مبارك االغنيني – شبيب الخالدي.

نتيجة مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022

فاز منتخب السعودية بـ نتيجة المباراة التي نقلت على قناة الرياضية السعودية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”، كما ينقل على قناة الكويت الرياضية HD.

وانطلق بث مباشر مواجهة السعودية والكويت في تمام الساعة 17:35 بتوقيت جرينيتش، 19:35 بتوقيت مصر، 20:35 بتوقيت السعودية.

واستقبل منتخب السعودية، المنتخب الكويتي على ملعب “مرسول بارك”، في أولى مبارياته الودية ضمن الأجندة الدولية، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 حيث يملك الأخضر في رصيده 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، بينما يتصدر أوزبكستان برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها “الأزرق” وحقق خلالها 3 انتصارات وتعادل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

وسيخوض منتخب السعودية مواجهة ثانية مرتقبة ضد فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مارس الجاري، على استاد “مرسول بارك”.

بينما يخوض منتخب الكويت مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي ضد السعودية يوم الخميس 25 مارس وثم ملاقاة لبنان في يوم الإثنين 29 من ذات الشهر، بينما سيكون على موعد مع أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية يومي 3 و11 من شهر يونيو القادم.

شاهد تسجيل مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت