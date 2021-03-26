شاهد مباراة تونس وليبيا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة لايف، لمشاهدة مباراة تونس وليبيا، في أهم مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ينقل بث مباشر مباراة تونس وليبيا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بين سبورتس الفرنسية.

وتقام مواجهة تونس وليبيا على ملعب شهداء بنينا، وينطلق البث المباشر فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد منتخب تونس، وليبيا فى المجموعة العاشرة، والتي تضم منتخبات، “تنزانيا، وغينيا الإستوائية”، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات.

بدخل منتخب تونس المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات، وتعادل وحيد، ويأتي منتخب غينيا الإستوائية وصيفًا برصيد 6 نقاط، ويتواجد المنتخب التنزاني ثالثًا برصيد 4 نقاط، بينما يتزيل منتخب ليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط.

وسيسعي منتخب نسور قرطاج الى تحقيق الفوز مضيفه الليبي للتأهل كأول مجموعته وللحفاظ على سجله بالتصفيات خالي من الهزائم، فى المقابل يستهدف منتخب ليبيا حصد النقاط الثلاثة من أجل الإبقاء على فرصه فى التأهل.

جدير بالذكر ان مباراة ليبيا وتونس بالجولة الاولي فى تصفيات كأس أمم أفريقيا قد شهدت فوزاً كاسحاً للمنتخب التونسي بنتيجة (4-1)، فى المباراة التي اقيت بينهما يوم 15-11-2019 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

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