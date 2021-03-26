صفقات ليفربول | رغم تدعيمات الشتاء كلوب يراقب مدافع ريال مدريد!

زعمت تقارير صحفية بريطانية، أن المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب يسعى لترميم دفاع فريقه بمدافع من ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإن مدافع ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز كان من الأسماء المرشحة للانضمام إلى ليفربول في الميركاتو الشتوي الماضي.

بينما تعاقد ليفربول في النهاية مع بنجامين ديفيز من “بريستون نورث إيند” الإنجليزي، بالإضافة إلى أوزان كاباك من شالكه الألماني على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء المدافع التركي بشكل نهائي في الصيف القادم، بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21.

لكن الصحيفة البريطانية زعمت أن المدرب الألماني لا يزال يرغب في ضم مدافع جديد ليكون ضمن صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021، واسم ناتشو (31 عامًا) ما زال مطروحًا في قوائم الريدز.

ماذا قدم ناتشو مع ريال مدريد هذا الموسم؟

ظهر ناتشو في 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم 2020/21؛ 15 مباراة في الدوري الاسباني، 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن ناتشو تم تصعيده إلى الفريق الأول لـ ريال مدريد من الكاستيا في صيف 2013، وشارك منذ ذلك الحين في 220 بقميص اللوس بلانكوس في جميع البطولات، تمكن خلالها من إحراز 11 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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