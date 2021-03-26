مشاهدة مباراة ايطاليا وايرلندا الشمالية في بث مباشر اليوم تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ايطاليا وايرلندا الشمالية في أهم مباريات اليوم الخميس 25-3-2021، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب منتخب ايطاليا وايرلندا الشمالية لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات، سويسرا، بلغاريا، وليتوانيا.

ويستقبل منتخب ايطاليا اليوم نظيره الايرلندي على ملعب “اينيو تارديني” بمدينة بارما، في الجولة الإفتتاحية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وايرلندا الشمالية على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة راي 1 الإيطالية.

ويدير لقاء ايطاليا وايرلندا الشمالية، الحكم التركي “علي بلايبيك”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

فشلت ايطاليا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة منذ عام 1958، وسيكون منتخب الآتزوري حريص على بدء التصفيات هذه المرة بشكل جيد، حتى لا يدخل في حسابات معقدة كما حدث من قبل.

وفي الوقت الحالي، لم يتعرض منتخب ايطاليا للخسارة في آخر 22 مباراة، انتصر في 17 مناسبة، وحقق 5 تعادلات، وحافظ على نظاقة شباكه في آخر 4 مباريات.

على الجانب الآخر، سيسعى منتخب ايرلندا الشمالية لحصد أول ثلاث نقاط سعيًا وراء أول تأهل إلى نهائيات كأس العالم منذ 1986، وفك عقدة منتخب ايطاليا حيث لم ينتصر عليه في آخر 12 مباراة تنافسية.

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