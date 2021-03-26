مشاهدة فيديو أهداف مباراة منتخب سوريا ضد منتخب البحرين في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة فيديو أهداف مباراة منتخب سوريا ضد منتخب البحرين في تحضيرات كلا الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس 25 مارس 2021.

أقيمت مباراة منتخب البحرين ومنتخب سوريا على ملعب البحرين الوطني، وبدأت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة منتخب البحرين ضد منتخب سوريا اليوم الخميس على القناة الرياضية البحرينية الأولى HD بصوت المعلق الرياضي البحريني “علي سعيد”.

سجل المنتخب البحريني الهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء نفذها اللاعب “إسماعيل عبد اللطيف”، وبعد 10 دقائق أحتسبت ركلة جزاء لصالح المنتخب السوري نفذها “محمد عثمان” في الدقيقة 32.

وقبل نهاية الشوط الأول بتسع دقائق أضاف المنتخب البحريني الهدف الثاني بواسطة “إسماعيل عبد اللطيف”، وصنع الهدف محمد مرهون لاعب نادي الرفاع البحريني، لتتقدم البحرين في نتيجة المباراة 1/2.

وكلل محمد مرهون مجهوداته في هذه المباراة بتسجيل الهدف الثالث وتأكيد الفوز لصالح المنتخب البحريني في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بـ نتيجة 1/3.

ودخل منتخب سوريا الذي يدربه التونسي نبيل معلول، مباراة اليوم ضد منتخب البحرين وهو على رأس المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 15 نقطة من خمس جولات، متقدمًا على منتخب الصين وفلبين بفارق 8 نقاط، ولدى الصين مباراة مؤجلة.

ويتصدر نجم منتخب سوريا وهداف نادي أهلي جدة السعودي “عمر السومة” جدول ترتيب هدافي تصفيات أمم آسيا وكأس العالم برصيد 7 أهداف.

أما منتخب البحرين فلا تزال آماله قائمة لمواصلة المنافسة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط أقل من منتخب العراق المتصدر بنقطتين فقط.

ويأتي منتخب إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط لكنه لعب مباراة أقل من العراق والبحرين، ما سيشعل المنافسة عند استئناف النشاط في يونيو 2021 بعد تأجيل مباريات الجولتين السادسة والسابعة لمدة سنة كاملة بسبب جائحة فيروس كورونا التي قلبت جدول المباريات رأسًا على عقب في كل مكان حول العالم.