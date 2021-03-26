شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة.. وبدء الاستعداد لمواجهة جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة عقب عودتهم من العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل منتخبنا رسميا إلى كأس الأمم الافريقية بعد تحقيقه نتيجة ايجابية بالتعادل امام كينيا ١/١

ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل في ختام الدور الأخير من تصفيات كآس الأمم الافريقية