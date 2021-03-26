شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة بعد خوض مباراة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، عائدة من العاصمة نيروبي على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، بعد مواجهة منتخب كينيا والتأهل رسميًا لبطولة الأمم الإفريقية 2022.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما أمس الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززًا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويًا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميًا.