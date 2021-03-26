شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود يصل القاهرة غدا للانضمام لجهاز كارتيرون فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل إلى القاهرة غدا السبت أحمد عبد المقصود، للانضمام للجهاز الفني للفريق الكروي بنادي لزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتولي منصب مدرب الفريق.

وخاض أحمد عبد المقصود آخر مبارياته مع فريقه الصقر السعودي، أمس الجمعة وجاء رحيله بعد اتفاقه مع مسئولي النادي على الرحيل عقب الجلسة التي جمعته مع فهد عبد العزيز رئيس النادي السعودي الذى يتولى تدريبه بدوري الدرجة الثالثة السعودي، وشهدت الاتفاق على رحيل المدرب للانضمام لجهاز الزمالك، بعد قيادة فريق الصقر في مباراة حسم تأهله لدوري القسم الثاني أمام فريق الرواد بالأمس.

وطلب كارتيرون انضمام عبد المقصود لجهازه الفني بالزمالك، نظرا للعلاقة التي جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الفرنسي تدريب التعاون السعودي، حيث كانت ملاعب الأخير تستضيف تدريبات فريق الصقر الذى يتولى عبد المقصود تدريبه لتنشئ علاقة بين الثنائي ويطلب كارتيرون انضمامه لجهازه الفني بعد عودته للقلعة البيضاء.

ويدرس كارتيرون اجراء تعديلات علي تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب في تصفيات أمم افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في إيجاد حلول للمشاكل الفنية التي ظهرت في مباراة الترجي وأبرزها عدم وجود أنياب هجومية وخطورة علي مرمي المنافس طوال المباراة.

ويأتي في مقدمة التعديلات التي يجريها كارتيرون علي التشكيل هي الدفع بالحارس الأساسي محمد أبو جبل بدلا من محمود جنش الذي كان احد أسباب تأزم موقف الزمالك في المجموعة بعدما استقبل مرماه 4 اهداف في مباراتي الترجي.