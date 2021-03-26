شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز ناصر ماهر بالأهلي قبل استئناف المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيز ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر، من أجل رفع روحه المعنوية، والتأكيد على حاجة الفريق لجهوده في الفترة القادمة، وكذلك لقناعة الجهاز الفني بإمكانياته ووعده بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية في الفترة القادمة.

كما احتوى موسيماني غضب ناصر ماهر، بعدما خرج اللاعب من حسابات مدربه في مباراتي الإسماعيلي بالدوري وفيتا كلوب بالبطولة الإفريقية، وطالبه ببذل الجهد في التدريبات الجماعية، حتى يفرض نفسه على التشكيل الأساسي ويعود للمشاركة الأساسية بشكل تدريجي، ويكون له دور مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

شهدت المباراة مشاركة وليد سليمان في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيلة ضمت علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة ٢٠ من تصويبة قوية قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة ٢٨ سجل بانون الهدف الثاني.

وفي الدقيقة ٣١ نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة ٤٩.