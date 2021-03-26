شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو يطالب الزمالك بـ 600 ألف يورو مستحقات متأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك أن عقد المدرب مستمر مع القلعة البيضاء حتى الان بسبب عدم سداد الشرط الجزائى .

وأوضح شريف فاروق أن البرتغالى باتشيكو سوف يقوم بتوكيل المحامى الخاص بيه للحصول على مستحقاته المتاخرة والتى تبلغ 600 الف يورو .

وأشار شريف فاروق أنه تم أبلاغ المدرب من قبل إدارة نادى الزمالك عقب مباراة سيراميكا فى الدورى بالاقالة وأرسال فاكس رسمى بذلك الامر وعقد جلسة مع المسئولين.