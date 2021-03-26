شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو: إدارة الزمالك خيرت المدير الفني بين «الجزيري» أو عدم ضم مهاجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك إن إدارة الأبيض وضعت المدرب أمام خيارين في ميركاتو الشتاء.

وأوضح فاروق في تصريحات تليفزيونية أن الإدارة وضعت الإدارة بين خيار التعاقد مع سيف الجزيري وهو غير مقيد في افريقيا أو عدم ضم أي مهاجم آخر مكانه.

وأشار إلى أنهم أبلغوه بأن اللاعب سيتم قيده بداية من دور المجموعات الافريقي.

وتابع: باتشيكو تم خداعه من مسؤولي الزمالك لان احدهم أقنعه ان اللاعب سيتم قيده.