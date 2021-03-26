شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: البدري خسر الرهان في المنتخب وعايز أعرف سبب استبعاد النيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق أن ثنائي وسط ملعب المنتخب الوطني الأول طارق حامد وحمدي فتحي متشابهين للغاية في أسلوب اللعب، مشيراً إلى أن خط وسط المنتخب المصري أمام كينيا لم يكن في أفضل حال .

وأضاف السيد في تصريحات بعد المباراة: تعجبت من عدم الدفع بمحمد النني لاعب وسط آرسنال وإبقائه على مقاعد البدلاء، فاللاعب يقدم آداءً مميزاً مع الجانرز في الآونة الأخيرة وأصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة ميكيل أرتيتا .

واختتم السيد: حسام البدري راهن على بعض العناصر في مباراة اليوم أمام كينيا وخسر الرهان، كما أتمنى إعطاء اللاعبين المحليين فرصة حقيقية في مباراة جزر القمر المقبلة للوقوف على مستوى كل منهم والإطمئنان على جميع العناصر.