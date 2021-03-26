شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: «محمد هاني انضم للمنتخب عشان بيلعب في الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز انضم إلى صفوف المنتخب الوطني على سبيل المجاملة، ولا يصلح لاعباً دولياً .

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية :أحمد أيمن منصور لم يكن متواجداً في المباراة، ولا يستحق الإنضمام للمنتخب نظراً لابتعاده عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز .

واختتم سعيد: هناك علامات استفهام كبيرة على آداء محمد هاني أمام كينيا، وأعتقد أنه لو كان لاعباً في نادِ آخر غير الأهلي لما انضم لصفوف المنتخب الوطني.