شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: «محمد هاني انضم للمنتخب عشان بيلعب في الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز انضم إلى صفوف المنتخب الوطني على سبيل المجاملة، ولا يصلح لاعباً دولياً .
وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية :أحمد أيمن منصور لم يكن متواجداً في المباراة، ولا يستحق الإنضمام للمنتخب نظراً لابتعاده عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز .
واختتم سعيد: هناك علامات استفهام كبيرة على آداء محمد هاني أمام كينيا، وأعتقد أنه لو كان لاعباً في نادِ آخر غير الأهلي لما انضم لصفوف المنتخب الوطني.
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