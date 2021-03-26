شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبوالدهب: ظهير الزمالك الأنسب للمنتخب و«منصور» ثغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب، نجم الكرة المصرية السابق أنه كان يُفضِل الدفع بعبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر بدلاً من أحمد أيمن منصور، أمام كينيا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية بعد مواجهة مصر وكينيا امس: أحمد أيمن منصور كان ثغرة حقيقية في مركز الظهير الأيسر نظراً لابتعاده عن المشاركات في الفترة الأخيرة مع نادي بيراميدز محلياً وقارياً، وكنت أُفضل الدفع بعبدالله جمعة، وإلا لماذا تم استدعائه من الأساس لمعسكر المنتخب ؟

واختتم أبوالدهب: كنت أفضل الاعتماد على عمرو السولية أساسياً في وسط الملعب على حساب طارق حامد، نظراً لامتلاكه الجرأة الهجومية .