شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد ينتقد محمد صلاح: الجيل الحالي للمنتخب «بلا روح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق استياءه من آداء المنتخب الوطني أمام كينيا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الوطني الذي يضم محمد صلاح وتريزيجيه وجنش ومصطفي محمد ومحمد الشناوي والونش ومحمد هاني يأخذ حجم أكبر مما يستحق، رغم تأهلهم إلى كأس العالم 2018 بروسيا، إلا أنه جيل بلا روح .

واختتم سعيد: غير راضِ عن آداء الثلاثي المحترف محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد، كما ظهروا على مدار شوطي المباراة بلا روح .