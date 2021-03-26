شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبوالدهب: منتخب مصر أفلت من هزيمة ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني كان سيئاً للغاية أمام كينيا اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وافتقد الفريق الحلول الهجومية رغم تواجد لاعبين كبار في الخط الأمامي .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة مصر وكينيا أن المنتخب الكيني كان الأكثر تنظيماً في الملعب على مدار شوطي المباراة، وكاد أن يحقق الثلاث نقاط لولا تألق محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، بالإضافة إلى حصول أحد لاعبيه على البطاقة الحمراء .

واختتم أبوالدهب: المنتخب الوطني ظهر بلا روح أمام كينيا، وسادت حالة من اللامبالاة على آداء اللاعبين .