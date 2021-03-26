شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد لحسام البدري : «بطل حجج فارغـة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، إن التصريحات التي أدلى بها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عقب التعادل بالأمس أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عبارة عن «حجج فارغة».

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة مصر وكينيا: تصريحات حسام البدري بشأن حرارة الجو في كينيا وتوقف الدوري غير منطقية بالمرة، فالمنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأفضل كثيراً من لاعبي كينيا، وكان من الممكن حسم المباراة مبكراً .

وتاهل المنتخب إلى بطولة امم افريقيا ٢٠٢٢ في الكاميرون بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبل مع جزر القمر