الأخضر يتفوق في اختبار الأزرق

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جدة - خالد شويل - انتصر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب الكويت الشقيق بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الدولي الذي جمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

شهد الشوط الأول ظهور منتخبنا الوطني بأداء مقنع وسيطرة تامة على مجريات الشوط وهدد مرمى المنتخب الكويتي عن طريق المهاجم صالح الشهري ومن خلفه عبدالرحمن غريب ومحمد الكويكبي، وفي الشوط الثاني أجرى المدرب إيرفي رينارد عدة تغييرات ساهمت في تحقيق هدف الفوز عن طريق البديل عبدالإله العمري من ضربة رأسية (د: 70).

وينتظر منتخبنا الوطني لقاء مهم أمام منتخب فلسطين الشقيق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفوزه على منتخب فلسطين يجعله متصدراً للمجموعة.