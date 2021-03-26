شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يستضيف الترسانة والداخلية مع النجوم فى الجولة الـ19 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف المريخ البورسعيدى صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة نظيره الترسانة صاحب المركز الثانى برصيد 30 نقطة في لقاء صعب للطرفين فأبناء بورسعيد يدركون صعوبة المباراة خاصة وأن الفوز بها سيدخلهم حلبة المنافسة على الصعود للأضواء ، بينما فوز الشواكيش يعيدهم لقمة المجموعة حال خسارة المنافس التقليدي الداخلية .

وعلى ملعبه يواجه الداخلية المتصدر برصيد 32 نقطة نظيره النجوم بقيادة عبد الناصر محمد في لقاء صعب للطرفين يسعى فيه الطرفان لخطف نقاط المباراة ، فأصحاب الأرض يحاولون مواصلة الإنتصارات للإبتعاد بالصدارة ، بينما يحاول أبناء النجوم الهروب من منطقة المؤخرة بخطف نقاط المباراة ، كما يستضيف زد اف سى صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة نظيره كوكاكولا صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة في لقاء صعب لأصحاب الأرض الساعين نحو تحقيق فوز غاب عنهم منذ فترة طويلة وأبعدهم عن المنافسة ، بينما يحاول تامر مصطفى المدير الفني لكوكاكولا خطف نقاط المباراة من أجل استكمال مشواره الناجح في المنافسة .

كما يستضيف منتخب السويس بقيادة أيمن المزين على ملعبه فريق السكة الحديد في محاولة لتحقيق الفوز لأبناء الغريب الذى غاب عنهم وأبعدهم عن الصدارة حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل السكة الحديد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة ، كما يلتقى بتروجت المنطلق مع ربيع ياسين مع طنطا على ستاد أبناء السيد البدوى في مواجهة سهلة للضيوف الساعين نحو العودة للمنافسة من جديد بعد الفوز الغالى الذى حققه الفريق الأسبوع الماضى خارج ملعبه على الترسانة بهدف مقابل للاشئ

وفى مباريات لا تقل عن ما قبلها يستضيف جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان نظيره بورتو صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة ، كما يواجه الزرقا صاحب المركز الأخيرة فريق القناة بقيادة محمد صلاح والذى يعلم أهمية تلك المباراة حيث ان الفوز بها سيدفع الفريق رسميا لأجواء المنافسة حيث يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء سرس الليان والنصر في لقاء الهروب من قاع الجدول .