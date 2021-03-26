شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعد إلغاء ودية الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بنادى الزمالك تدريباته اليومية بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا، ع استعدادا لمواجهة مولودية الجزائربعد إلغاء الودية التي كان مقرر اقامتها أمام فريق الشباب .

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، قد قرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر لها اليوم الجمعة أمام فريق الشباب بالنادي.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق سيراميكا قد اعتذر عن مواجهة الفريق الأبيض غدا الجمعة ثم لجأ الجهاز الفني لاجراء ودية امام فريق الشباب ولكن تراجع كارتيرون عن اقامتها .

ويحتاج الزمالك لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.