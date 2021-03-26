شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى عاشر جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة العاشرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

ووصل فريق الزمالك تصدره للمسابقة بالفوز على الأوليمبى بنتيجة 39/31 برصيد 28 نقطة ، بينما يحل الأهلى فى المركز الثانى برصيد 25 نقطة ، حيث فاز على هليوبوليس 32/30 أمس .

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية و التحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.