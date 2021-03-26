سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة مفاوضات الاهلي مع فرجاني ساسي وزيزو ثنائي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء مع فرجاني ساسي واحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية عن التفاوض مع أحمد سيد

زيزو لاعب الزمالك أو مع والده، قال: "سمعت كلام كثير عن هذا الموضوع، على المستوى الرسمي لا يوجد أي شيء، نحترم الزمالك والإدارة واللاعبين لا نتعاقد مع لاعب عقده ممتده مع الزمالك لا من بعيد أو قريب".

وبسؤاله عن نية الأهلي التفاوض مع فرجاني ساسي، رد قائلاً: "لا طبعًا هو قيمة فنية عالية جدًا ولا يوجد كلام من قريب ولا من بعيد، انفي هذا الأمر تمامًا".