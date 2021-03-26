سيد عبدالحفيظ يعلق على قرار إيقاف محمود كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عن قرار ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا من التدريبات الجماعية مع الفريق.

وكان الجهاز الفني للاهلي اوقف كهربا لمدة شهر مع غرامة 200 الف جنيه.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية "قرار إيقاف كهربا كان انضباطيًا تربويًا من الممكن أن نكون نحب

اللاعب جدًا، ونعلم أن بداخله شيء جيد ولكن هذا يكون لمصلحة الفريق وباقي اللاعبين".

وواصل: "كهربا سيكون متواجد مع الفريق بعد مباراة المريخ السوداني وسيكون مر شهر على العقوبة، على المستوى التعامل نجلس مع بعض أنا وكهربا

ونتحدث ونمزح سويًا".

عن عرض كهربا للبيع، قال: "هذه اجتهادات ومن يريد أن يقول أي شيء يقوله".

وبسؤاله عن علاقة كهربا مع بيتسو موسيماني، قال: "لا يوجد توتر بينهم الموضوع عادي، لا أعلن عقوبة غير في حالة واحدة، عندما أريد إرسال رسالة للاعبين ولكي لا يكون هناك خلل داخل غرفة الملابس، هناك عقوبات وخصومات تم تطبيقها ولم يتم الاعلان عنها".