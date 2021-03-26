إبراهيم سعيد : مهاجم سموحة لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة لا يستحق التواجد بصفوف المنتخب الوطني الأول .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش كان يستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني ، فاللاعب يقدم موسماً

جيداً مع الفريق ، ولديه روح قتالية ، ويحاول جدياً استعادة مستواه المعهود ، وكان يجب أن ينضم للمنتخب على حساب حسام حسن.

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن التصريحات التي أدلى بها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني

الأول عقب التعادل بالأمس أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية عبارة عن ’’ حجج فارغة ’’ .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تصريحات حسام البدري بشأن حرارة الجو في كينيا و توقف الدوري غير منطقية بالمرة ، فالمنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ، وأفضل كثيراً من لاعبي كينيا ، وكان من الممكن حسم المباراة مبكراً .