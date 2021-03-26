وكيل باتشيكو يكشف تفاصيل جلسة موكله مع حراس الزمالك وسبب رفض التعاقد مع أمير عادل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك أن المدرب أبلغ الإدارة بأنه لا يمكن التعاقد مع أمير عادل عن طريق تسجيلات بالفيديو.

وأوضح فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن باتشيكو رفض التعاقد مع اللاعب من الناحية الفنية.

وأشار إلى أن التونسي حمزة المثلوثي لم يكن المدرب مقتنع به بشكل كامل وهو السبب في الاعتماد على حازم إمام في التشكيل الأساسي بصورة مستمرة مع

الفريق خلال الفترة الماضية.

كشف شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك أن عقد المدرب مستمر مع القلعة البيضاء حتى الان بسبب عدم سداد الشرط الجزائى .

وأوضح شريف فاروق خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامى عمر ربيع ياسين أن البرتغالى باتشيكو سوف يقوم بتوكيل المحامى الخاص بيه للحصول على مستحقاته المتاخرة والتى تبلغ 600 الف يورو .

وأشار شريف فاروق أنه تم أبلاغ المدرب من قبل إدارة نادى الزمالك عقب مباراة سيراميكا فى الدورى بالاقالة وأرسال فاكس رسمى بذلك الامر وعقد جلسة مع المسئولين .

أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك أن الأخير علم بتواصل بعض اللاعبين مع الفرنسي باتريس كارتيرون .

وأوضح فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار :"باتشيكو علم بعد رحيله بأن هناك بعض اللاعبين تواصلوا مع كارتيرون خلال فترة تواجده على رأس المسئولية".

وواصل :"باتشيكو غضب بشدة بسبب هذا الأمر لأنه لم يقصر معهم وكان أمين تمامًا معهم".