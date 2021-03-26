وكيله: باتشكيو طلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأخير طلب التعاقد مع محمود رزق مدافع فريق الاتحاد السكندري.

وأوضح فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار أن باتشيكو طلب ضم محمود رزق بسبب أن الزمالك كان يواجه منافسين

يلعبوا مع الاتحاد السكندري في الجولات السابقة لبطولة الدوري.وتابع :"باتشيكو طلب التعاقد مع محمود رزق وكان معجب به بشكل كبير".وواصل :"لم يتم عرض إسم أسامة جلال عليه بشكل رسمي وباتشيكو لم يطلب التعاقد معه من الأساس".

أكد شريف فاروق كيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك أن إدارة الأبيض وضعت المدرب أمام خيارين في ميركاتو الشتاء.

وأوضح فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الإدارة وضعت الإدارة بين خيار التعاقد مع سيف الجزيري وهو غير مقيد في افريقيا أو عدم ضم أي مهاجم آخر مكانه.

وأشار إلى أنهم أبلغوه بأن اللاعب سيتم قيده بداية من دور المجموعات الافريقي.