بداية مخيبة لإسبانيا وقوية لإنجلترا وألمانيا وإيطاليا في تصفيات مونديال 2022

المنامة - ياسر ابراهيم -

سقط المنتخب الإسباني لكرة القدم في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه اليوناني اليوم الخميس في بداية مسيرة الفريقين بالمجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت اليوم أيضا فوز السويد على جورجيا 1-صفر.



وبهذا، تصدر المنتخب السويدي المجموعة مبكرا برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين أمام نظيريه الإسباني واليوناني.



وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 32 وسط هيمنة تامة للفريق على مجريات اللعب.



ورغم استمرار التفوق الإسباني في الشوط الثاني، غابت المحاولات الفعلية على المرمى اليوناني، ورد المنتخب اليوناني بهدف التعادل الذي سجله تاسوس باكاسيتاس من ضربة جزاء في الدقيقة 57.



وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تغلب المنتخب السويدي على نظيره الجورجي بهدف نظيف سجله فيكتور كلايسون في الدقيقة 35.



وشهدت المباراة أول مشاركة للمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) منذ نحو 5 سنوات حيث عاد اللاعب إلى صفوف الفريق من خلال هذه المباراة.



وكان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 2016 في أعقاب مشاركته مع منتخب السويد في بطولة كأس الأمم الأوروبية بفرنسا، لكنه عاد اليوم للمشاركة في صفوف الفريق.



وعلى عكس نظيره الإسباني، حقق المنتخب الألماني بداية ناجحة في مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 بفوزه المريح على ضيفع الآيسلندي 3-صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة.



وحقق المنتخب الألماني بداية قوية في المباراة وتقدم بهدفين مبكرين سجلهما ليون جوريتسكا وكاي هافيرتز في الدقيقتين الثالثة والسابعة، ثم أضاف إلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة 56.



وفي مباراة أخرى في التصفيات الأوروبية للمونديال، استهل المنتخب الإيطالي مشواره بالفوز على ضيفه الأيرلندي الشمالي 2-صفر ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.



وسجل للمنتخب الإيطالي كل من دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 14 و38.



وبهذا الفوز حصد المنتخب الإيطالي، الذي غاب عن نسخة عام 2018 في روسيا، أول 3 نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن سويسرا التي فازت في وقت سابق من اليوم الخميس على بلغاريا 3-1.



وكشر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عن أنيابه بفوزه الساحق 5-صفر على سان مارينو في افتتاح مسيرة الفريقين بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية للمونديال.



وعلى ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، استعرض المنتخب الإنجليزي قوته وحسم المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها جيمس وارد ودومينيك كالفيرت ليوين ورحيم ستيرلنغ في الدقائق 14 و21 و31.



وفي الشوط الثاني، أضاف ليوين الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 53 قبل أن يختتم أولي واتكينز التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.



وبهذا، يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة مبكرا بفارق الأهداف فقط أمام منتخب ألبانيا.



المصدر: وكالات