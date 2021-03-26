شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: «حسام حسن أكتر لاعب اتجامل في المنتخب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة لا يستحق التواجد بصفوف المنتخب الوطني الأول وتمت مجاملته بالانضمام .

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية ’: عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش كان يستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني، فاللاعب يقدم موسماً جيداً مع الفريق، ولديه روح قتالية، ويحاول جدياً استعادة مستواه المعهود، وكان يجب أن ينضم للمنتخب على حساب حسام حسن.

وقال سعيد: عمرو جمال كان يستحق الإنضمام للمنتخب على حساب ’’ حسام حسن لان عمرو جمال اسرع واشرس على المرمي