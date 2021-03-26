شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك صحتك» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فتحي عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة باسوان بتسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بمركز شباب مدينة اسوان بمدينة أسوان بحضور أسر عدد من الشباب وتم استلام الدراجات المحجوزة من المرحلة الثالثة و التي تم تسليمها بمركز شباب مدينة أسوان النموذجي .

و قال فتحي عبدالحافظ، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، مضيفا أن الهدف من المبادرة استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية للتعايش مع أزمة فيروس كورونا للمساهمة في التباعد وتجنب العدوي .

أضاف تأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية من خلال رياضة ركوب الدراجات .