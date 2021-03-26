شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: حسام البدري ظلم «فتحي» ومباراة جزر القمر صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن مصطفى فتحي لاعب سموحة، وإسلام عيسى لاعب بيراميدز، كانا يستحقان الحصول على فرصة أمام كينيا بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية : كنت أُفضل إعطاء فرصة لمصطفى فتحي وإسلام عيسى خلال مباراة كينيا، للوقوف على مستوى اللاعبين المحليين المنضمين للمعسكر ومن ثم الإعتماد عليهم في مباراة جزر القمر وإراحة المحترفين .

واختتم أبوالدهب: مباراة جزر القمر ستكون صعبة للغاية، نظراً للتساوي في عدد النقاط بين المنتخب الوطني ومنتخب جزر القمر، كما أن المنتخب الوطني مطالب بتحقيق الفوز للإنفراد بصدارة المجموعة .