شكرا لقرائتكم خبر عن معاون كوبر في المنتخب ينتقد اختيارات البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة أن الثلاثى محمد الشناوى حارس الاهلى ومحمد أبوجبل حارس الزمالك والهانى سليمان حارس سموحة يستحقون التواجد في قائمة منتخب مصر خلال الفترة الحالية ولكن جاء الاختيار من قبل الجهاز الفنى للفراعنة وأن ضم شريف اكرامى حارس بيراميدز بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في المباريات.

وأوضح أحمد ناجى خلال تصريحات تليفزيونية أنه يرشح تواجد محمود جنش لقيادة حراسة مرمى منتخب مصر في المباراة القادمة أمام جزر القمر.

وأشار أحمد ناجى أن الثنائى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حارس مرمى سيراميكا لم يقدموا الاداء الجيد خلال الفترة الاخيرة .