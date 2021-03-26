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أحمد بلال: «منتخب مصر مجاش قدام كينيا»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد بلال، لاعب فريق الأهلى الأسبق، أن لاعبى منتخب مصر لم يقدموا ما يليق بالقيمة الفنية والتاريخية للفراعنة خلال مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى الكاميرون .
وأوضح أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية أنه من الطبيعى تأهل منتخب مصر الى الامم الافريقية بالتاريخ الكبير للفراعنة فى البطولات الافريقية لكن في مباراة الامس منتخب مصر مجاش
وأشار أحمد بلال أن 90 % من تشكيل منتخب مصر سوف يشاراك فى الامم الافريقية القادمة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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