اخبار الرياضه

«شوف مصلحتك».. مدير الكرة بالأهلي يكشف عن رسالته الأخيرة لعبدالله السعيد

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «شوف مصلحتك».. مدير الكرة بالأهلي يكشف عن رسالته الأخيرة لعبدالله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي لأول مرة عن كواليس تجديد عبدالله السعيد الاخيرة مع الاهلي، مؤكدا أنه قال له «شوف مصلحتك»

واضاف عبدالحفيظ في تصريحات متلفزة:«مينفعش أبوظ غرفة ملابس الأهلي عشان تجديد عقد لاعب بفارق كبير جداً عن أصدقائه.. اللاعيبة بتبص لبعضها ولا يجوز ان يحصل لاعب على ٤٠ مليون والآخر يحصل على ٤ مليون».

وكان السعيد قد رحل الأهلي في عام ٢٠١٨ قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز مطلع العام التالي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا