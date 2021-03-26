شكرا لقرائتكم خبر عن «شوف مصلحتك».. مدير الكرة بالأهلي يكشف عن رسالته الأخيرة لعبدالله السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي لأول مرة عن كواليس تجديد عبدالله السعيد الاخيرة مع الاهلي، مؤكدا أنه قال له «شوف مصلحتك»

واضاف عبدالحفيظ في تصريحات متلفزة:«مينفعش أبوظ غرفة ملابس الأهلي عشان تجديد عقد لاعب بفارق كبير جداً عن أصدقائه.. اللاعيبة بتبص لبعضها ولا يجوز ان يحصل لاعب على ٤٠ مليون والآخر يحصل على ٤ مليون».

وكان السعيد قد رحل الأهلي في عام ٢٠١٨ قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز مطلع العام التالي.