شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ عن مفاوضات الأهلي مع حمدو الهوني: «مافيش حاجة رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن المفاوضات مع حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي «لسه مفيش حاجة رسمي».

وأضاف، مدير الكرة بالأهلي في تصريحات متلفزة أن اللاعب يمتلك شرط جزائي مع فريقه يُقدر بـ 2 مليون يورو ولديه عقد ممتد مع فريقه ثلاث سنوات وإلى هذا التوقيت لا يوجد شئ رسمي للتعاقد مع اللاعب، مؤكداً أن المدير الفني يُحدد إحتياجات الفريق ويطلب المراكز التي يحتاج إليها.

وارتبطت إسم النجم الدولي الليبي حمدو الهوني بصفقات الأهلي الصيفية خلال الأيام الماضية.