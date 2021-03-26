شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: وزير الشباب يحيل مخالفات نادي دمياط للتحقيق.. وفتح باب العضوية خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحال الدكتور أشرف صبحي وزبر الشباب والرياضة اليوم مخالفات نادي دمياط الرياضي للتحقيق، حيث كشفت الوزارة عن قيام مجلس الإدارة السابق باستبدال حوالي 50 عضوا بالنادي من المتوفين بأشخاص آخرين بنفس أرقام عضويتهم، مما يعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة، مما دعا الوزير بإصدار قراره اتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

جاء ذلك بناء على طلب النائب ضياء على بصل الذي أكد أن الوزارة قررت أيضا فتح باب العضوية للنادي خلال الساعات المقبلة وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتصحيح الأوضاع بالنادي ودعم فريق الكرة بما يمكنه من تحقيق آمال وطموحات شعب دمياط للصعود للدوري الممتاز