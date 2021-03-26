شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يحدد موعد عودة كهربا لمباريات الأهلي ويرد على أنباء بيعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كهربا أخطأ وتعرض لعقوبة وفقاً للائحة النادي على ما بدر منه تجاه الجهاز الفني واللاعب نفذ العقوبة .

وأكد مدير الكرة بالأهلي في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب نفذ العقوبة بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي مضيفاً إلى أنه سيعود للتدريبات يوم 3 إبريل القادم وسينضم إلى زملائه للإستعداد للمباريات القادمة بشكل طبيعي.

وعن فكرة بيع كهربا قال:«كل يوم يوجد متغيرات في كرة القدم خاصة في ملف كهربا، مؤكداً أن اللاعب سيعود إلى تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة وفي نهاية الموسم سيُقرر الجهاز الفني سواء إستمرار اللاعب أو خروجه».