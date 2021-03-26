شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ عن تفاوض الأهلي مع «ساسي وزيزو»: «لم يحدث من قريب أو بعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تفاوض الأهلي مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي لاعبا الزمالك، أمر غير صحيح، وأنه لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات متلفزة، أن الجهاز الفني هو من يُحدد إحتياجات الفريق ولم ندخل في مفاوضات مع هذا الثنائي مطلقاً خلال الفترة الماضية .

مدير الكرة بالأهلي «المنافسة على الدوري مع الزمالك أصعب من الموسم اللي فات»

واشار إلى أن الدوري هذا الموسم يُعد أصعب من الموسم الماضي نظراً لقوة جميع الفرق والمنافسة القوية .

واضاف ان كل فريق أصبح يمتلك لاعبين على مستويات عالية، مؤكداً أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم مع الزمالك ستكون أصعب بكثير من الموسم الماضي