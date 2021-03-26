شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يواجه وادي دجلة فى ثاني وديات الاستعداد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي مساء اليوم الجمعة، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، مع نظيره وادي دجلة، وذلك في ثاني وديات أبناء الجنوب بمعسكرهم المقام حالياً بمدينة الاسماعيلية، في إطار استعدادات أسوان خلال فترة التوقف الدولي قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني لأسوان خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره بمدينة الاسماعيلية، حيث كانت المباراة الأولى أمام منتخب الإسماعيلية مساء أمس الخميس، على أن يلتقي اليوم مع وادي دجلة، ويختتم أسوان ودياته بمواجهة الاسماعيلي غداً السبت.

وفضل الجهاز الفني لأسوان الخروج في معسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين على نحو أفضل خاصة بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يمنح علاء عبد العال الفرصة للكثير من اللاعبين خلال الوديات للوقوف على مستواهم.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".