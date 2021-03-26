شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ عن المفاوضات مع حمدو الهونى: لسه مفيش حاجة رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على المفاوضات مع حمدو الهونى لاعب الترجى التونسى قائلا: "لسه مفيش حاجة رسمي".

وأوضح سيد عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب يمتلك شرطا جزائيا مع فريقه يُقدر بـ2 مليون يورو ولديه عقد ممتد مع فريقه ثلاث سنوات، وإلى هذا التوقيت لا يوجد شىء رسمى للتعاقد مع اللاعب، مؤكداً أن المدير الفنى يُحدد احتياجات الفريق ويطلب المراكز التى يحتاج إليها.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن المنافسة على بطولة الدورى المصرى مع الزمالك أصعب من الموسم الماضى، نظراً لقوة جميع الفرق والمنافسة القوية، وأن كل فريق أصبح يمتلك لاعبين على مستويات عالية.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلي كلف خالد الدرندلى، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجارى لمواجهة المريخ.

ويواجه الأهلى فريق المريخ السودانى يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأحمر المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولى ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات فى البطولة.