شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ عن رحيل كهربا: كل يوم يوجد متغيرات.. وهذا موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق أخطأ وتعرض لعقوبة وفقا للائحة النادي على ما بدر منه تجاه الجهاز الفني، واللاعب نفذ العقوبة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، فى تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب نفذ العقوبة بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي، مضيفاً أنه سيعود للتدريبات يوم 3 أبريل المقبل، وسينضم إلى زملائه للاستعداد للمباريات القادمة بشكل طبيعي.

وعن عرض كهربا للبيع، قال سيد عبد الحفيظ: "إن الفترة الماضية شهدت الكثير من الاجتهادات في ملف كهربا سواء بعرضه للبيع أو طلب المدير الفني لخروج اللاعب نهائياً من الفريق".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل يوم يوجد متغيرات في كرة القدم خاصة في ملف كهربا، مؤكداً أن اللاعب سيعود إلى تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة، وفي نهاية الموسم سيُقرر الجهاز الفني سواء استمرار اللاعب أو خروجه.