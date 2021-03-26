شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: تواصلت مع حمدى فتحى.. وهذه حقيقة مفاوضاتنا مع زيزو وساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه كان متخوفا بشكل كبير من تعرض لاعبى الأهلى للكثير من الإصابات فى مباراة المنتخب أمام كينيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1 فى تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2022.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية أن الأهم فى المباراة هو تأهل منتخبنا لبطولة الأمم الأفريقية فى الكاميرون يناير 2022، وتابع أنه تواصل مع حمدى فتحى عقب المباراة للاطمئنان على صحته، مؤكداً أنه بخير وتعرض لإصابة خفيفة فى ذراعه.

وعن مفاوضات الأهلى مع "زيزو وساسي"، قال عبد الحفيظ: "لم نفاوض نهائياً أحمد سيد زيزو وفرجانى ساسى لاعبا الزمالك لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفنى هو من يُحدد احتياجات الفريق ولم ندخل فى مفاوضات مع هذا الثنائى مطلقاً خلال الفترة الماضية.

وحسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا المقبلة بعد التعادل مع كينيا بهدف لكلا المنتخبين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

سجل محمد مجدى أفشة الهدف الأول للمنتخب في شباك كينيا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتعادل عبدالله حسن لاعب كينيا في الدقيقة 63 مستغلا الدربكة التي حدثت في منطقة الجزاء.