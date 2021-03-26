شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: لا تلوموا البدرى.. وعلامات استفهام حول عدم مشاركة الننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى السابق، أنه لا يمكن أن نلوم البدرى على نتيجة مباراة كينيا، لأن اللاعبين المحترفين مجهدون مع أنديتهم فى أوروبا، وكذلك المحليين مجهدون مع أنديتهم فى البطولة المحلية.

وقال محمد عمر، خلال تصريحات له لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورتس: "إزاى نحاسب البدرى على شىء لم يتوفر له، مفيش معسكرات، والكرة مش عافية، أو أسماء وخلاص، عشان كدة اللاعبين معذورين". وأضاف عمر أن اتحاد الكرة لا بد أن يفكر جيدا، ولا يصح ألا يتم تجمع للمنتخب، كيف نحاسبه وأنتم لم توفروا له معسكرات.

وأشار نجم زعيم الثغر الأسبق إلى أن محمد صلاح لم يقدم الأداء المنتظر، كما أن هناك علامات استفهام حول عدم مشاركة الننى".

وتعادل منتخب مصر مع كينيا مساء أمس الخميس، فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا، وصعد الفراعنة إلى أمم أفريقيا.