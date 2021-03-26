شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى الشيش بقطر بمشاركة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بقطر و التى تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة الفراعنة ، وتضم قائمة اللاعبين المصريين المشاركين كلا من : علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و محمد حسام و يوسف سناء و يارا الشرقاوى و نورا منير و نهى هانى و مريم أحمد ، تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة و المدرب طارق مجدى .

ويستعد الإتحاد المصرى للسلاح إلى إستضافة بطولة العالم للناشئين و الشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل بإستاد القاهرة .

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدأ تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا على إنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر شهر أبريل المقبل، وعلى غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الإحترازية.