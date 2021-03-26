شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين بارك وحمام سباحة أولمبي ومجمع ملاعب».. تعرف على تفاصيل افتتاح منشآت بنادي العبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مدينة العبور، مساء الخميس، افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدداً من المشروعات الشبابية والرياضية بنادي العبور الرياضي الإجتماعي، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، والمستشار حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والتشريعية.

وتبلغ المساحة الإنشائية لنادي العبور الرياضي الإجتماعي 60 فدانا، ويعتبر من أكبر الأندية على مستوى مدينة العبور ومحافظة القليوبية.

استهل الوزير زيارته لنادي العبور بافتتاح منطقة جرين بارك والتي تضم (منطقة جلوس ، بحيرات ، مطاعم ، تراك ، ملاهى أطفال ، مناطق خضراء) ، بالإضافة إلى مجمع ملاعب 6 ملاعب للتنس الأرضي ، ومجمع ملاعب متعدده ( كرة سله - كرة يد ) وملعب للباتيناج ( إنزلاق هوكى - فنى ) ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام السباحة الأولمبي.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية التى شهدها نادى العبور الرياضي والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكداً علي متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة محافظات الجمهورية باعتبارها المتنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها .

وأثني علي الشكل الجمالي الجاذب بالنادي ، مشيراً لسعي الوزارة الدائن للتنشئة السليمة والاهتمام بالبنية الرياضية والشبابية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

فيما أبدي محافظ القليوبية سعادته بمستوي التطوير بالنادي، مشيداً بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مجال الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود لشباب مصر .

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية في نادي العبور الرياضي