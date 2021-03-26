شكرا لقرائتكم خبر عن «شريف فاروق»: باتشيكو تحدث معي عن «خيانة لاعبي الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن الأخيرعلم بتواصل بعض اللاعبين مع الفرنسي باتريس كارتيرون .

وأوضح فاروق في تصريحات تلفزيونية «باتشيكو علم بعد رحيله بأن هناك بعض اللاعبين تواصلوا مع كارتيرون خلال فترة تواجده على رأس المسئولية الفنية».

وواصل:«باتشيكو غضب بشدة بسبب هذا الأمر لأنه لم يقصر معهم وكان أمين تمامًا معهم»، ووصف الأمر بالخيانة.

وأكد شريف فاروق كيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك أن إدارة الأبيض وضعت المدرب أمام خيارين في ميركاتو الشتاء.

وأوضح فاروق أن الإدارة وضعت الإدارة بين خيار التعاقد مع سيف الجزيري وهو غير مقيد في افريقيا أو عدم ضم أي مهاجم آخر مكانه.

وأشار إلى أنهم أبلغوه بأن اللاعب سيتم قيده بداية من دور المجموعات الافريقي.