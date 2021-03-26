شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع كينيا.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بتصفيات أمم أفريقيا وترتيب المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيمت أمس مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا في كينيا في الجولة الخامسة لدوري المجموعات، وحققت مصر التعادل الايجابي 1-1 , سجل هدف مصر اللاعب محمد قفشة في الدقيقة الثانية من المباراة بينما سجل هدف التعادل لكينيا اللاعب عبد الله حسن في الدقيقة 65 من زمن المباراة .

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد لعب 5 مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات ليحتل المركز الاول في المجموعة برصيد 9 نقاط، وبنفس العدد من المباريات حقق الفريق الكيني أربع تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط.

أيضا ضمن نفس المجموعة أقيمت مباراة جزر القمر وتوجو وانتهت المبارة أيضا بالتعادل ولكنه بدون أهداف لتحتل جزر القمر المركز الثاني خلف مصر المتصدرة بفارق هدف واحد فقط حيث تملك جزر القمر نفس رصيد مصر من النقاط , بينما تتذيل توجو قاع المجموعة بتعادلين وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطتين.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات امم افريفيا 2022 بعد الجولة الخامسة موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الاهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

بهذه النتيجة ضمن كلا من مصر وجزر القمر التأهل رسميا لتصفيات أمم أفريقيا ويتبقى لكل فريق فى هذه المجموعة مباراة وحيدة أهمها مباراة منتخب مصر القادمة التى ستكون ضد جزر القمر على صدارة المجموعة والتي ستقام يوم الاثنين القادم 29 مارس في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والتي ستكون على الاراضي المصرية وفرصة مصر كبيرة لتعزيز صدارتها للمجموعة وسيلعب في نفس الوقت فريقا كينيا وتوجو في نفس المجموعة.