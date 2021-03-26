شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو: عقد المدير الفني السابق مستمر مع الزمالك.. ومستحقاته 600 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، إن عقد المدرب مستمر مع القلعة البيضاء حتى الآن بسبب عدم سداد الشرط الجزائي.

وأوضح «فاروق»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البرتغالي باتشيكو سوف يقوم بتوكيل المحامى الخاص بيه للحصول على مستحقاته المتأخرة والتى تبلغ 600 ألف يورو.

وأشار «فاروق» إلى أنه تم إبلاغ المدرب من قبل إدارة نادى الزمالك عقب مباراة سيراميكا في الدوري بالإقالة وإرسال فاكس رسمى بذلك الأمر وعقد جلسة مع المسئولين.

وأوضح فاروق أن باتشيكو طلب ضم محمود رزق بسبب أن الزمالك كان يواجه منافسين يلعبوا مع الاتحاد السكندري في الجولات السابقة لبطولة الدوري.

وتابع :«باتشيكو طلب التعاقد مع محمود رزق وكان معجب به بشكل كبير».

وواصل :«لم يتم عرض إسم أسامة جلال عليه بشكل رسمي وباتشيكو لم يطلب التعاقد معه من الأساس».