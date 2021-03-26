شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: غياب النني عن تشكيل المنتخب علامة استفهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد بلال، لاعب النادي الأهلى الأسبق، اندهاشة من عدم الدفع بمحمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى الكاميرون، واعتبر ذلك علامة استفهام كبيرة لدى الجمهور.

وأوضح أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية، أنه لابد من إراحة طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر بعد الأداء الذى ظهر عليه فى مباراة اليوم، فى ظل تأثر مجهوده البدني في الفترة الاخيرة.

وطالب أحمد بلال، حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، بالحديث عن أسباب استبعاد محمد الننى من تشكيل الفراعنة.

وقال أحمد بلال إن لاعبى منتخب مصر لم يقدموا ما يليق بالقيمة الفنية والتاريخية للفراعنة خلال مواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى الكاميرون، مضيفاً أنه من الطبيعى تأهل منتخب مصر إلى الأمم الأفريقية بالتاريخ الكبير للفراعنة فى البطولات الافريقية .

وأشار أحمد بلال أن 90 % من تشكيل منتخب مصر سوف يشارك فى الامم الافريقية القادمة .