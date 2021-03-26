شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلق على تأهل مصر لكأس أمم أفريقيا : عمل جماعي‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على تأهل منتخب مصر الأول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2022، اثر التعادل الذي حققه الفراعنة في نيروبي خلال مواجهة كينيا بلقاء الجولة قبل الأخيرة مساء الخميس.

ونشر «كاف» فيديو هدف منتخب مصر في كينيا الذي سجله محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، وعلق الحساب:«عمل جماعي».

وذكر كاف أسماء اللاعبين الخمسة الذي ساهموا في الهدف، بدايةً من طارق حامد متوسط الميدان، مروراً بهاني ومحمد صلاح ومصطفى محمد ثم أفشة.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام جزر القمر في ملعب القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، على صدارة المجموعة بعد تأهل المنتخبين.